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» » Их оставили в «Бутырке»

Их оставили в «Бутырке»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
championat.com
Скандально известных футболистов не выпустили

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают оставаться в СИЗО. Суд продлил им меру пресечения. Теперь друзья останутся в «Бутырке» как минимум до 8 февраля. Потом состоится новый суд.

«Питерец.ру» обращает внимание на то, что дело вызвало большой общественный резонанс. Некоторые люди считают, что спортсменов нужно наказать по всей строгости. Другие утверждают, что их нужно отпустить на свободу.

Странным в этой истории выглядит тот факт, что дело Кокорина и Мамаева не смогли рассмотреть в течение 2 месяцев. Две истории с драками не должны были вызывать сложностей для следствия. Уже давно можно было во всем разобраться и принять решение. Интересно, что кто-то из людей, осуждающих находящихся в СИЗО футболистов, стал им сочувствовать.

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