Из Петербургского аэропорта вылетел самолет с кроликом на борту

В пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска «Грузовой Терминал «Пулково» инспекторы управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели досмотр кролика.

В соответствии с требованиями страны-импортера инспекторы ведомства проверили присутствие вакцинации животного против острого вирусного заболевания млекопитающих - миксоматоза и вирусной геморрагической болезни (ВГБК), а также наличие результатов исследований на сальмонеллёз и гельминтоз

В ходе ветеринарного контроля инспекторы Управления подтвердили, что животное здорово, нарушений законодательства не выявлено,

Кролик направлен самолетом на Кипр в адрес частного лица.