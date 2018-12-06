Снова лидер по туризму

Мировое признание Петербурга нельзя назвать случайностью. В городе уделяется очень большое значение развитию туристической и культурной составляющей. Многие туристы охотно приезжают сюда. Причем это относится не только к россиянам, но к зарубежным гостям.

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве в очередной раз был награжден премией WTA, которую считают неким «туристическим оскаром». С 2016 года Петербург по праву называют культурной столицей мира. Это знание город на Неве получил в 3 раз подряд.

В борьбе за самое популярное туристическое направление учитываются множество факторов. Это уровень сервиса, насколько довольны туристы, какова инфраструктура и безопасность. Важно отметить, что Петербург снова опередил такие города, как Париж, Лондон, Пекин, Венецию, Рио-де-Жанейро и многие другие известные туристические центры.