Более 600 тонн сельди досмотрены в Рыбном порту Петербурга

В Рыбном порту Санкт-Петербурга должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора приостановлено движение трех трюмных партии замороженной рыбы. Сельдь разделки «флэпс», общим весом 637,3 тонны, прибыла на теплоходе Истнес с Фарерских островов.

Во время досмотра груза государственным инспектором установлено расхождение дат выработки, указанных на маркировочных этикетках и в ветеринарном сертификате, сопровождающем продукцию.

После получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Фарерских островов груз выпущен. Должностными лицами Управления составлен протокол об административном правонарушении.