ента новостей

22:41
КХЛ: Красиков остановил Мозякина и «сухарь» Салака
17:26
Более 600 тонн сельди досмотрены в Рыбном порту Петербурга
17:24
С виноградом из Молдовы в Петербург привезли карантинный объект
17:12
Депутаты Петербурга поддержали идею контролировать работу такси
12:41
В Ленобласти пенсионер погиб выпав из окна
12:22
В Петербурге задержан разбойник нападавший на микрофинансовые организации
11:27
В Ленобласти пенсионерка одолжила мошеннику почти миллиона рублей
11:16
МЧС может обязать семьи с маленькими детьми устанавливать в жилищах автономные пожарные извещатели
08:57
Спрос на лондонскую недвижимость
08:32
Жилье для детей-сирот
23:01
СКА размазал «Торпедо» по льду
21:03
На «Ленфильме» успешно завершилась кинопрограмма «ПЕРВЫЕ...»
09:37
Зависший Исаакий
09:07
Штрафы для навязчивых
23:06
«Зенит» проиграл в Туле, четырежды пропустив от «Арсенала»
16:38
«Спартак» помог «Зениту», притормозив «Локомотив»
09:08
Они все же поговорили
08:43
Проблема инвалидов
08:02
В Кировском районе пенсионер стал жертвой мошенницы
07:55
В Ленобласти ограблили отделение почтовой связи
23:59
КХЛ: избиение «Барыса» и сомнительный матч-штраф Ильина
22:05
Без Шведа «Химки» смогли победить «Панатинаикос» с Лэнгфордом
19:37
Завершился XII Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке»
19:35
Драматический театр на Васильевском стал победителем федерального конкурса
19:33
Спектакль "Свидания в предместьях"
06:50
Спасение уток
06:01
Кержакову не отдали сына
22:36
«Спартак» Кононова уступил дома «Рапиду» в Лиге Европы
17:50
Фестиваль «Эстафета доброты»
07:40
Борьба с алкогольными магазинами
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Депутаты Петербурга поддержали идею контролировать работу такси

Депутаты Петербурга поддержали идею контролировать работу такси

0
75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.gov.ru
Депутаты Петербурга поддержали идею контролировать работу такси

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Макаров разработали проект закона, который регламентирует порядок контроля за соблюдением требований к перевозкам пассажиров в легковом такси. Соответствующую инициативу уже поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 5 декабря.

Согласно тексту документа, уполномоченный орган исполнительной власти (предположительно, комитет по транспорту) будет следить за тем, чтобы компании и индивидуальные предприниматели, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа, соблюдали установленные для них требования законодательства. К таким, в частности, относятся обязательный водительский стаж не менее 3-х лет, наличие «шашечек», медицинское освидетельствование водителей перед каждым выходом на линию.

Как поясняет Денис Четырбок, разговоры о том, чтобы регламентировать работу такси, идут достаточно давно, однако каких-либо кардинальных измен ений в этой области так и не было.

–Чуть ли не каждый день в сводки новостей попадают ДТП с участием водителей такси. Так, несколько месяцев назад серьёзная авария произошла на Синопской набережной. Тогда водитель такси из-за сильной усталости уснул за рулём и влетел в припаркованный автомобиль. Как следствие, пострадавшего пассажира такси увезли на «скорой». И таких примеров очень много, – отмечает депутат.

Предполагается, что контролирующий орган будет осуществлять выездные проверки, плановые осмотры и обследования такси, а также организовывать профилактические мероприятия. По их окончании планируется составлять специальный акт.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-10-2018, 15:50
Правительство Петербурга сможет присваивать категории спортивным тренерам
11-09-2018, 13:51
Стратегическое планирование в Петербурге возьмут под особый контроль
11-09-2018, 13:49
Депутаты предлагают отмечать в Петербурге День волонтера
27-06-2018, 11:45
Закон о парламентских расследованиях принят в окончательном чтении
27-06-2018, 11:42
Работу петербургского метро будут регулировать отдельным законом
23-05-2018, 13:02
Предприниматели должны будут заслужить право именоваться «петербургскими»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
220
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
285
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
317
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
322
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх