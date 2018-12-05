МЧС может обязать семьи с маленькими детьми устанавливать в жилищах автономные пожарные извещатели

Общественное движение «За безопасность» обратилось к министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву с предложением внести в федеральное законодательство изменения и обязать все семьи с малолетними детьми, которые проживают в частных и многоквартирных домах, установить в своих жилищах автономные пожарные извещатели (датчики дыма).

В текущем году, по данным МЧС, в России произошло более 100 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей. За аналогичный период (январь-октябрь) прошлого года погиб 281 ребенок.

Эксперты по безопасности подчеркивают, что осенью (после наступления холодов, особенно с ноября) на всей территории России участились пожары.

3 ноября в селе Старый Буян Самарской области во время пожара погибли трое детей,

4 ноября под Новосибирском — двое детей,

6 ноября в городе Юрге Кемеровской области — шестеро детей,

8 ноября в Братске Иркутской области — один ребенок,

9 ноября в Ленинске Волгоградской области — трое детей,

10 ноября в Кемеровской области — двое детей,

12 ноября в Волгоградской области — двое двухмесячных младенцев-близнецов,

16 ноября в Нижегородской области — годовалая девочка,

19 ноября в Ростовской — двое детей,

22 ноября в Волгограде — двое детей,

22 ноября в Туле — четверо детей,

2 декабря в Хабаровске — двое детей.

К сожалению, это не исчерпывающий список.

«Сегодня некоторые муниципальные образования за бюджетный счет силами МЧС устанавливают пожарные извещатели в домах малообеспеченных многодетных семей, однако большинство жилищ подобными датчиками не оснащены. Граждане спустя рукава относятся к своей безопасности и безопасности близких, особенно детей. По всей стране полыхают частные дома и квартиры», - заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В нашей стране, отметил эксперт, сложилась ситуация, когда в обязательном порядке автономные пожарные извещатели устанавливаются в жилищах многодетных семьях и малоимущих граждан, в других случаях пожарные изредка проводят профилактические рейды, направленных на снижения количества возгораний, но не более того.

«Сотрудники МЧС дарят малообеспеченным гражданам огнетушители и приборы, которые помогают избежать пожаров. Но это капля в море, - констатировал Дмитрий Курдесов. – В «обычных» семьях дети подвергаются большой опасности, когда родители, надеясь на авось, не следят за проводкой, за газовыми и тепловыми приборами, разбрасывают в доме спички и зажигалки. Мы полагаем, что в любом жилище, где проживает малолетний ребенок, должны быть в обязательном порядке установлены автономные пожарные извещатели, иначе нас ждет катастрофа».

По подсчётам экспертов по безопасности, приобретение и установка (сотрудниками МЧС) одного извещателя обойдется гражданам в сумму около 4 000 рублей. За игнорирование нормы общественники предлагают налагать штраф от 2 000 до 20 000 рублей.