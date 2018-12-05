Жилье для детей-сирот

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице завершились конкурсы на покупку жилья для сирот. С компанией, которая выиграла эти аукционы, уже подписаны контракты.

Согласно этих договоров, в собственность города будет передано 15 квартир, которые предназначены для сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Это жилье, общая стоимость которого составляет 34 млн. руб.

Жилищная проблема детей-сирот и иных социально незащищенных групп – вопросы, решением которых занимаются власти Петербурга. В этой сфере предстоит еще сделать многое.

Далеко не всем нуждающимся людям выделены квартиры. Для этого необходимо гораздо больше денег, нежели есть в распоряжении властей Северной столицы.