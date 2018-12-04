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» » Зависший Исакий

Зависший Исакий

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tarispb.ru
Парламентарии вновь подняли тему Исакия

«Питерец.ру» сообщает, что группа депутатов Северной столицы обратилась к новому градоначальнику с просьбой отменить распоряжение о передаче Исаакиевского собора церкви. Напоминаем, что такое распоряжение принял Георгий Полтавченко.

В тот момент глава Северной столицы заявлял, что вопрос о передаче Исакия РПЦ решен. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Многие люди оказались категорически против подобного решения. В итоге распоряжение оказалось «зависшим», и вопрос о передаче собора церкви решен не был.

Поскольку точка в данном вопросе не поставлена, группа депутатов просит Александра Беглова вмешаться в данную ситуацию. Посмотрим, к чему это приведет и какая последует реакция от главы города.

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