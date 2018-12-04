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Штрафы для навязчивых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sanktpeterburg.bezformata.ru
Власти Петербурга ввели новые штрафы

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице введен новый закон, который предполагает штрафные санкции для гадалок, попрошаек и нелегальных продавцов. Так с физлиц будут взыскивать 3-5 тыс. руб., с должностных – 5-10 тыс. руб. Штраф для юрлиц составит 15-20 тыс. руб.

Что касается гадалок и попрошаек, то их будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. Закон был подписан главой города Александром Бегловым и опубликован на сайте Смольного. В начальной редакции новый законопроект предполагал штрафы для забывчивых пассажиров, которые оставляют свои вещи метро. Однако петербургские парламентарии решили отказаться от подобных санкций, поскольку здесь каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

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