Штрафы для навязчивых

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице введен новый закон, который предполагает штрафные санкции для гадалок, попрошаек и нелегальных продавцов. Так с физлиц будут взыскивать 3-5 тыс. руб., с должностных – 5-10 тыс. руб. Штраф для юрлиц составит 15-20 тыс. руб.

Что касается гадалок и попрошаек, то их будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. Закон был подписан главой города Александром Бегловым и опубликован на сайте Смольного. В начальной редакции новый законопроект предполагал штрафы для забывчивых пассажиров, которые оставляют свои вещи метро. Однако петербургские парламентарии решили отказаться от подобных санкций, поскольку здесь каждый случай необходимо рассматривать отдельно.