Проблема инвалидов

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве отметят День инвалидов. В 1992 году этот праздник был утвержден ООН. С тех пор День инвалидов стали отмечать ежегодно 3 декабря во многих странах мира. Праздник имеет международный статус.

Цель данного мероприятия – привлечь внимание общества к людям, обладающим ограниченные возможности. Очень важно, чтобы люди с инвалидностью были интегрированы в жизнь общества.

По имеющимся данным, в Петербурге проживает более 622 тыс. инвалидов. Среди них 513 тыс. пенсионеров, 93 тыс. людей трудоспособного возраста и примерно 16 тыс. детей. Власти и специальные организации пытаются решать проблемы инвалидов. Однако в этой сфере еще много чего предстоит сделать.