Кержакову не отдали сына

Супруги Кержаковы переживают бракоразводный процесс. К сожалению, семейное счастье Александра и Миланы оказалось недолгим. Сейчас некогда любящие друг друга люди судятся по поводу того, с кем в период бракоразводного процесса должен оставаться их маленький сын.

«Питерец.ру» сообщает, что суд постановил, что ребенок должен быть в это время с матерью. Однако Александр Кержаков намеревался оспорить это решение. В итоге жалоба была рассмотрена. Но суд не нашел возможным ее удовлетворить и оставил прежнее решение в силе. Кержаков не смог добиться своего.

Таким образом, во время бракоразводного процесса совместный сын Кержаковых будет жить с матерью. Посмотрим, как будут разворачиваться дальнейшие события.