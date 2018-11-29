Борьба с алкогольными магазинами

«Питерец.ру» сообщает, что петербургские парламентарии решили бороться с небольшими торговыми точками, занимающимися реализацией алкоголя. Депутаты поддержали законопроект, предполагающий увеличение уставного капитала для предприятий, торгующих алкоголем.

Раньше минимальный размер такого капитала был 0,5 млн. руб. Депутаты увеличили его до 0,7 млн. руб. Важно отметить, что введенные изменения не касаются предприятий общественного питания.

Посмотрим, к чему приведет новый закон. Под его действие может попасть более 1400 магазинов. По имеющимся сведениям, примерно 90% предприятий, реализующих алкоголь, имеют уставной капитал менее 700 тыс. руб.