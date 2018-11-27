Гололедица в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге и Ленобласти наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Из-за этого ситуация на дорогах становится опаснее. По причине гололедицы повышается вероятность ДТП.

Представители МЧС призывают водителей вести себя осторожнее. Дорожное движение в таких условиях сопряжено с риском и опасностью. Потому необходимо быть предельно аккуратными. Вести себя осмотрительно следует и пешеходам. Переходя дорогу, нужно помнить, что в условиях гололедицы водителю сложнее управлять транспортным средством. Потому нельзя из-за своего неосмотрительного поведения создавать потенциально опасные ситуации на дорогах. Будем надеяться, что текущие погодные условия не станут причиной большого числа ДТП.