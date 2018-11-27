Рынок питания Петербурга: дети травятся – поставщики считают денежки

У четырнадцати детей в возрасте от 3 до 5 лет, посещавших разные группы частного британского детсада «Аспект» на Наличной улице, были выявлены признаки кишечной инфекции средней тяжести. У восьми из них лабораторно подтвержден диагноз сальмонеллез. Семеро воспитанников госпитализированы.

Владельцы заведения недоуменно разводят руками: по их заверениям, за 17 лет работы садика такое случается впервые. Общеизвестно, что сальмонелла, как правило, проникает в организм через некачественные продукты питания – сырые яйца, молоко, мясо, либо через воду. Что послужило источником заражения в данном случае – пока не известно, над выяснением обстоятельств работает комиссия Роспотребнадзора Петербурга. На период проверки деятельность садика приостановлена. Инцидент также заинтересовал прокуратуру.

Напомним, что весной текущего года крупная вспышка сальмонеллы также была зафиксирована в Пушкинском районе Ленобласти, среди воспитанников и сотрудников детсада № 46. По данным Роспотребнадзора симптомы кишечной инфекции у себя обнаружили не менее 20 человек, из них у 18-ти подтвердился сальмонеллез. В ходе расследования было установлено, что источником заразы стали куриные яйца, поставленные в пищеблоки из далекой Мордовии. Очаги вспышек острых кишечных инфекций отмечались в течение года по всему Петербургу и Ленобласти. Так, в апреле в детском саду №111 на Искровском проспекте около 16 человек подхватили шигеллу – возбудителя дизентерии.

Что примечательно, ситуация не меняется уже на протяжении многих лет. И в прошлом, и в позапрошлом году аналитики указывали на одни и те же проблемы сферы: отравления, кишечные инфекции, в том числе сальмонеллез, поставка некачественных, просроченных продуктов и фальсификата. Анализируя ситуацию, эксперты пришли к выводу, что петербургский рынок детского питания изобилует недобросовестными поставщиками. Компании, имеющие массу нареканий от контролирующих органов и даже дела об административных правонарушениях, продолжают поставлять некачественную еду в школы и детсады города. При этом фирмы зачастую необоснованно завышают стоимость такой продукции, получая немалые «барыши». Эти, и еще множество иных нарушений законодательства обнаружили специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу.

Как ранее сообщали в УФАС, семь петербургских компаний были уличены в картельном сговоре, общая сумма их махинаций составила 110 млн рублей. Неудивительно, что поставщики крепко держатся за столь прибыльный бизнес. Страдает при этом не только бюджет – прежде всего, серьезный удар получает неокрепшее здоровье маленьких петербуржцев.

Согласно последним данным прокуратуры, около 40 школ Петербурга не прошли проверку ведомства. В них выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе, поставка в пищеблоки образовательных учреждений некачественных продуктов для детского питания. «К сожалению, большинство поставщиков для детских учреждений не проходят тщательную проверку перед заключением контракта», – объяснила адвокат Екатерина Князькова. В условиях, когда штрафы и предписания не способны повлиять на поставщиков, эксперты указывают на необходимость ужесточения контроля либо изменения самого подхода к организации питания в школах и детсадах.