«Питерец.ру» подчеркивает, что в России продолжается борьба с пьянством. Для этого используются различные средства. Составляются рейтинги, с помощью которых выявляются наиболее трезвые и проблемные регионы.

Самыми благополучными в этом отношении являются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Эти регионы возглавляют список наиболее трезвых. Особо остро проблема пьянства стоит на Чукотке.

Что касается Петербурга, то город на Неве расположился на 26 строчке рейтинга трезвости. Причем в прошлом году ситуация была хуже – 37 место. Так что мы можем констатировать факт положительной динамики, которая четко прослеживается. Подобная ситуация наблюдается и в Москве: город переместился с 32 места на 19-е.