Акция в день матери

В современном обществе женщины сталкиваются с множеством различных проблем. В некоторых случаях трудности решаются с помощью кропотливого труда и ценой невероятных усилий. Однако есть моменты, которые вызывают протест. Это насилие, домогательства, домашние побои.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в нескольких городах России (в том числе – в Петербурге) прошли акции протеста. Участники потребовали прекратить всякое насилие в отношении женщин, а также сексуальные домогательства и побои со стороны мужей или сожителей.

Пикетчики вышли на улицу с лозунгом «Весь мир насилья мы разрушим!». Акция протеста была приурочена ко дню матери и прошла в этот же день. Люди еще раз заявили об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются женщины.