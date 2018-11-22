«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начал курсировать специальный ВИЧ-мобиль. Он предназначен для оказания помощи ВИЧ-инфицированным больным, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

Автомобиль оборудован холодильным оборудованием с биоматериалами и лекарственными препаратами. Сотрудники могут по доверенности с больным привозить ему необходимые препараты.

Важно отметить, что такой ВИЧ-мобиль стал первым в России. Теперь ВИЧ-инфицированные люди могут в домашних условиях сдавать анализы, а также беседовать с психологом, врачом и представителем благотворительного фонда. Тактика с использованием специального транспорта направлена на дальнейшее сопровождение пациентов, выписавшихся из центра СПИДа.