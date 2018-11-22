ента новостей

09:54
Monique Thomas и Квартет Константина Хазановича
09:51
В Адмиралтейском районе ограблен ювелирный салон
08:36
ВИЧ-мобиль
08:11
Потенциал цифровых технологий
22:12
Швед вернулся в строй, и «Химки» разгромили «Будучность»
19:42
Концерт Карлоса Д'Онофрио: петербуржцев познакомят с разнообразием латиноамериканской музыки
13:39
Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса
11:36
В центре Петербурга обокрали туриста из Германии
11:28
Бал-реконструкция «Евгений Онегин»
11:05
Фестиваль «Наследники традиций М. Ломоносова»
10:56
В Петербурге окончательно принят закон о штрафах для попрошаек в метро
10:21
Во Фрунзенском районе ликвидирован притон для занятия проституцией
08:15
Как меняется рынок недвижимости
07:59
Наступают холода
21:25
«Нефтехимик» разгромил «Автомобилист» 6:2, Пуустинен сделал дубль
10:04
В Красносельском районе брат развращал несовершеннолетнюю сестру
09:56
Сотрудники полиции пресекли сбыт контрафактной фармацевтической продукции
08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
08:03
Колбаса станет дороже?
07:35
300 дней до выборов
23:00
Хет-трики Андрея Костицына и Кирилла Капризова в КХЛ
15:24
В парке города Колпино обнаружен военный снаряд
13:28
Спектакль "КЛИН-ОБОЗ"
12:48
В Невском районе обокрали пенсионерку
11:17
В Петербурге задержали похитительниц новорожденного ребенка
10:54
В Приморском районе мигрант погиб на стройплощадке
09:18
Динозавр в «Пулково»
08:59
Годовщина дипотношений России и Греции
00:09
«Зенит» без Дженнингса обыграл «Калев»
23:43
СКА – «Трактор»: всего лишь 1:0
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » ВИЧ-мобиль

ВИЧ-мобиль

0
58
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
iz.ru
В Петербурге появился первый в стране автомобиль для помощи больным ВИЧ

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начал курсировать специальный ВИЧ-мобиль. Он предназначен для оказания помощи ВИЧ-инфицированным больным, которые не могут самостоятельно добраться до медицинского учреждения.

Автомобиль оборудован холодильным оборудованием с биоматериалами и лекарственными препаратами. Сотрудники могут по доверенности с больным привозить ему необходимые препараты.

Важно отметить, что такой ВИЧ-мобиль стал первым в России. Теперь ВИЧ-инфицированные люди могут в домашних условиях сдавать анализы, а также беседовать с психологом, врачом и представителем благотворительного фонда. Тактика с использованием специального транспорта направлена на дальнейшее сопровождение пациентов, выписавшихся из центра СПИДа.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-12-2017, 08:23
Испытание дорожных покрытий
1-02-2017, 09:35
ЕГЭ в Петербурге
22-01-2017, 09:42
Скорая с тяжёлым больным попала в аварию
11-06-2015, 00:30
В Петербурге могут заставить велосипедистов сдавать на права
3-12-2014, 17:57
Вакцина от СПИДа от Петербургских ученых
27-06-2014, 13:28
Руководством Ленобласти создан специальный центр, задачей, которого будет координация по обустройству беженцев с Украины

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
135
20-11-2018, 08:36
На Таллиннском шоссе произошло ДТП с пострадавшими
0
214
13-11-2018, 11:35
В Ленобласти иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
0
244
12-11-2018, 09:06
В центре Петербурга водитель прокатил на капоте полицейского
0
225
12-11-2018, 09:00
В Ленобласти водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Наверх