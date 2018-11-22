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Потенциал цифровых технологий

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург вошел в число лидеров по внедрению цифровых технологий

Новые технологии прочно вошли в нашу жизнь, заняв особое место среди современных трендов. Сегодня это происходит во всех регионах России. Цифровые технологии применяются в бизнесе, народном хозяйстве, а также различных сервисах и подходах.

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург вошел в тройку лидеров среди регионов страны по внедрению цифровых технологий. При составлении этого рейтинга учитывались результаты за последние полгода. Лидером оказалась Москва с показателем 75,14 баллов. Далее расположился Татарстан, набравший 74,74 баллов. Петербург занял 3 место, набрав 74,55 баллов.

Северной столице удалось всерьез улучшить свои показатели. В прошлом году город на Неве набрал 67,54 балла и занимал 4 место, пропустив вперед Москву, Татарстан и ХМАО.

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