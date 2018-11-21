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В Петербурге окончательно принят закон о штрафах для попрошаек в метро

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
В Петербурге окончательно принят закон о штрафах для попрошаек в метро

Петербургский парламент в третьем чтении поддержал введение штрафов за попрошайничество, торговлю и приставание с предложением погадать на территории метрополитена. Соответствующие поправки внесены в городской закон об административных правонарушениях в среду, 21 ноября. Авторами инициативы выступили депутаты Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Отныне граждан, которые пристают к пассажирам с предложением погадать, будут привлекать к административной ответственности. Такое правонарушение может повлечь наложение штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. На эту же сумму будут штрафовать и за попрошайничество.

Отдельно в документе прописаны санкции за нелегальную торговлю на территории метрополитена. Штраф за подобное правонарушение для обычных граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться на 15-20 тысяч рублей.

Источник: Комитет по законодательству
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