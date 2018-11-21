Наступают холода

Петербург постепенно начинает готовиться к зиме. Теплая погода меняется на холодную, что абсолютно логично для этого времени года. Однако пока в городе нет минусовой температуры.

«Питерец.ру» сообщает, что главный синоптик Северной столицы Колесов сообщает об ожидаемом похолодании, которое наступит к концу недели. Сейчас в течение дня температура воздуха будет держаться на уровне нуля градусов. Ночами столбик термометра может опускаться до минусовой отметки. К концу недели похолодает сильнее.

Стоит отметить, что начало месяца выдалось достаточно теплым. Ноябрь не стал для Петербурга холодным. Однако о температурных рекордах говорить не приходится. В прошлом бывали и более теплые периоды в ноябре.