Динозавр в «Пулково»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице произошел необычный случай. Ночью в зале аэропорта «Пулково» появился необычный посетитель. Это был человек, одетый в костюм динозавра.

Древнее животное гуляло по зданию аэропорта и развлекало пассажиров, ожидающих рейса. Динозавр танцевал и проявлял дружелюбие. Оказалось, что нечто подобное происходило в путницу недалеко от ст. метро «Ломоносовская».

Бегающий в «Пулково» динозавр не мешал пассажирам. Этот персонаж даже принес людям заряд положительных эмоций. Он позволил отвлечься от обыденности и увидеть нечто необычное.

Подобные акции, чаще всего, вызывают положительную реакцию публики. Люди смотрят на происходящее с интересом и снимают это на камеру.