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Закрытие навигации

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Когда закрывается навигация на Неве?

Петербург начинает готовиться к холодному периоду года. В это время происходит ряд изменений, в том числе – завершается навигация. В частности, сегодня ночью закончилась навигация для мостов, находящихся на рукавах реки Невы. Навигация на остальной Неве продолжится до конца месяца.

Важно отметить, что разводка мостов по-прежнему будет иметь место и за пределами навигационного периода. Однако это будет происходить намного реже. После закрытия навигации разводить мосты для прохода судов будут только в единичных случаях.

«Питерец.ру» отмечает, что график навигации и разводки мостов имеет большое значение для Северной столицы. По Неве проходит большое количество судов. Порядок их перемещения строго регламентирован временными рамками.

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