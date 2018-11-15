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» » Как соцсети влияют на человека?

Как соцсети влияют на человека?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Ученые установили негативное влияние социальных сетей на психическое здоровье

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно исследованию ученых, длительное нахождение человека в социальных сетях негативно влияет на его здоровье. Это пагубно отражается на психике пользователя. Например, просматривая фото в Instagram, пользователь невольно сравнивает себя с другими людьми и не получает от этого удовлетворения. У человека может начать развиваться депрессия и появляться чувство одиночества.

Безусловно, эти моменты появляются не у всех, но определенная опасность в результате чрезмерного погружения в социальные сети имеется. Конечно, излишне демонизировать соцсети не нужно. Если использовать их как средство общения и прибегать к ним в разумных пределах, никакого вреда для здоровья они не нанесут.

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