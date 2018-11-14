Возможен ли «умный город»?

«Питерец.ру» сообщает, что на инвестиционном форуме в Петербурге заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис говорил о перспективах появления и развития так называемого «умного города». По мнению чиновника, реализация данной идеи должна осуществляться за государственный счет.

Однако депутат ЗакСа Ирина Иванова имеет на этот счет иное мнение. Парламентарий Северной столицы считает, что для создания «умного города» необходимы частные инвестиции. Для этого должна быть подходящая инвестиционная среда. Для реализации проекта нужно активно привлекать представителей бизнеса.

В общем, мнения относительно «умного города» разделились. Внедрение такой системы возможно – вопрос в том, как именно это будет осуществляться.