Эксперты по безопасности попросили Владимира Путина создать Федеральную службу по делам несовершеннолетних

Эксперты по безопасности обратись к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть предложение о создании на территории нашей страны нового федерального ведомства – Федеральной службы по делам несовершеннолетних (ФСДН).

Ядром новой службы, по замыслу экспертов по безопасности, должны стать подразделения Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

«Новая служба, безусловно, будет «силовым» ведомством, - пояснил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, - но основу штата сотрудников ФСДН должны составлять профессиональные психологи и педагоги, женщины, имеющие также юридическое образование и навыки, присущие сотрудникам полиции».

Последние трагические события в нашей стране с участием подростков заставляют принимать новые меры реагирования. В России проблемами подрастающего поколения занимаются сразу несколько ведомств, но их деятельность никак не координируются, по сути, они выполняют одну и ту же работу с одинаковым плачевным результатом.

«Важно понять, что мы не предлагаем плодить новых полицейских, хотя знаем, что сегодня в отделах по делам несовершеннолетних катастрофически не хватает сотрудников, три-четыре инспектора на огромный район. Наша главная цель – создать единой государственный орган работы с подростками, который занимался бы профилактикой правонарушений, пресечением преступлений, защитой прав несовершеннолетних, предупреждением безнадзорности и розыском детей. Кроме того, одним из направлений деятельности новой службы должен стать мониторинг социальных сетей на предмет выявления противоправного контента, создаваемого детьми или направленного против детей, что сегодня не входит в полномочия инспекторов ПДН», - добавил Дмитрий Курдесов.

Также эксперты движения «За безопасность» направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть (до организации отельной федеральной службы) возможность скорейшего образования в структуре МВД Главного управления по делам несовершеннолетних, которое должна возглавить женщина-генерал.