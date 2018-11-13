Эксперты по безопасности попросили Владимира Путина создать Федеральную службу по делам несовершеннолетних

Эксперты по безопасности обратись к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть предложение о создании на территории нашей страны нового федерального ведомства – Федеральной службы по делам несовершеннолетних (ФСДН).
Ядром новой службы, по замыслу экспертов по безопасности, должны стать подразделения Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
Последние трагические события в нашей стране с участием подростков заставляют принимать новые меры реагирования. В России проблемами подрастающего поколения занимаются сразу несколько ведомств, но их деятельность никак не координируются, по сути, они выполняют одну и ту же работу с одинаковым плачевным результатом.
Также эксперты движения «За безопасность» направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением рассмотреть (до организации отельной федеральной службы) возможность скорейшего образования в структуре МВД Главного управления по делам несовершеннолетних, которое должна возглавить женщина-генерал.