Договор по мусору

Петербург начинает подготовку к работе с региональным оператором по обращению с отходами. Для этого проходят серьезные подготовительные мероприятия. В частности, представители ЖКС, ЖК и ТСЖ Северной столицы, а также члены руководства городского комитета по благоустройству встречались с этим оператором.

Целью встречи стала совместная разработка типового договора на вывоз ТБО. Наличие такого договора позволит управляющим компаниям достаточно легко перейти на работу с оператором.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице достаточно серьезно подходят к работе по вывозу мусора. Город активно готовится к взаимодействию с новым оператором. В этом плане ситуация в Петербурге гораздо лучше, чем в Москве.