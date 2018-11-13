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Договор по мусору

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге составляют новый типовой договор на вывоз мусора

Петербург начинает подготовку к работе с региональным оператором по обращению с отходами. Для этого проходят серьезные подготовительные мероприятия. В частности, представители ЖКС, ЖК и ТСЖ Северной столицы, а также члены руководства городского комитета по благоустройству встречались с этим оператором.

Целью встречи стала совместная разработка типового договора на вывоз ТБО. Наличие такого договора позволит управляющим компаниям достаточно легко перейти на работу с оператором.

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице достаточно серьезно подходят к работе по вывозу мусора. Город активно готовится к взаимодействию с новым оператором. В этом плане ситуация в Петербурге гораздо лучше, чем в Москве.

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