Победа на олимпиаде по астрономии

Олимпиады по различным предметам (в том числе - международные) стали в наше время привычным явлением. Они проходят в различных странах. На этот раз студенты Москвы и Петербурга отправились в Пекин, чтобы выступить на олимпиаде по астрономии.

В итоге ребята смогли завоевать 4 золотые и 1 серебряную медаль. «Питерец.ру» сообщает, что в числе победителей олимпиады оказался петербургский студент Павел Архипов. Это показывает хороший уровень подготовки наших студентов.

Однако российская команда не собирается останавливаться на достигнутом. В следующий раз россияне намереваются завоевать 10 золотых медалей. Добиться такого результата будет крайне сложно. Но стремление добиваться максимальных результатов является похвальным.