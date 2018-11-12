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Ленобласть планирует компенсировать родителям затраты на частные детсады

0
62
Опубликовал: Светлана Дробатенко
0
Фото:
a.radikal.ru
Дошкольное образование детей согласно Конституции РФ гарантируется всем малышам, но очереди в сады растут.

Дошкольное образование детей согласно Конституции РФ гарантируется всем малышам, но очереди в сады растут. Вопрос нехватки мест в детских садах за многие годы так и не решился. Возможно новый проект правительства ленобдасти создаст положительный претендент подняв размер возвращаемых родителям средств за частные детсады.
Власти Ленобласти планируют поднять размер компенсации платы за частные детские сады, чтобы простимулировать представителей бизнеса открывать больше частных учреждений дошкольного образования. Размер компенсации зависит от некоторых факторов: регион, возраст ребёнка, количества детей в семье. Например, компенсация за дошкольное образование первого ребенка –20%, второго ребёнка – 50%, третьего и последующих детей - 70%. Так же размер компенсации напрямую зависит от полной стоимость посещения детского садика.
Рассчитать его можно по формуле: Размер компенсации = (Общий размер платы за посещение детского сада / количество рабочих дней в месяце) х количество дней, которые ребёнок провёл в дошкольном учреждении х коэффициент количества детей.
Дополнительные льготы устанавливаются уже на местном уровне. Итак, повышенная компенсация предоставляется инвалидам, лицам, работающим в детском саду, военнослужащим, которые проходят службу по призыву, ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чтобы состоялась выплата компенсации, детский сад обязательно должен иметь лицензию.
В теме много тонкостей, и чтобы разобрать до конца, конечно же необходимо консультироваться непосредственно с тем садиком, в который вы хотите отдать своего ребёнка.
Мы задали несколько вопросов нашему эксперту Наталье Фесенко, основателю сети частных Петербургских детских садов билингвального развития CDF:
- Сколько сейчас в среднем стоит пребывание ребёнка в детском саду в месяц?
- В среднем по Санкт-Петербургу стоимость составляет 30 000 рублей, если в садике есть дополнительные образовательные программы, то дороже. У нас, например, с детьми работают настоящие носители английского языка. Посещение нашего садика стоит 35 000 рублей в месяц.
- Что на самом деле поможет бизнес открывать больше детсадов?
- Конечно же, запуск проекта Государственно-частного партнерства, это субсидирование затрат на содержание ребенка - льготные ставки на аренду помещения, льготные требования по роспотребнадзору.
- Есть ли проблемы с получением лицензии?
- Самое сложное - получение заключения из Роспотребнадзора, так как требования меняются, ужесточаются, и становится все сложнее и сложнее найти подходящие помещения. Например, помещения, которые строятся не для детского сада, сложно переделать по всем требованиям.
Пока государственные сады не способны обеспечить необходимое колличество мест для детей, частные детсады готовы принять детей. Надеемся что инициатива Ленобласти послужит хорошим примером и для Петербурга, где проблема детсадов по прежнему остаётся злободневной.

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