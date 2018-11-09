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В Петербурге закроется региональная «Вахта Памяти-2018»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Итоги полевого поискового сезона подведут активисты поисковых отрядов Санкт-Петербурга

Итоги полевого поискового сезона подведут активисты поисковых отрядов Санкт-Петербурга на Церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти-2018». В мероприятии примут участие руководители и активисты поисковых отрядов и объединений.

10 ноября в 12.00 на воинском мемориале «Корчмино» (Санкт-Петербург, г. Колпино, пос. Саперный, ул. Шлиссельбургский пр., 78) пройдет торжественно-траурная церемония захоронения останков 54 погибших защитников Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ на территории Колпинского района Санкт-Петербурга. На церемонии захоронения поисковики передадут личные вещи солдат и смертные медальоны родственникам бойцов, чьи имена удалось установить.

В 14.00 во Дворце культуры «Нева» (Колпино, пос. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д. 14) запланирована Итоговая конференция с поисковыми отрядами, которая состоится. В рамках конференции участники обсудят итоги проведения поисковых работ в 2018 году, поделятся планами на 2019 года, а также пройдет церемония награждения активистов поискового движения.

Сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 46 поисковых отрядов. В 2018 году поисковыми отрядами работы проводились на территории Колпинского, Красносельского, Пушкинского, Курортного районов Санкт-Петербурга. В Колпинском были подняты останки 161 человека, установлены имена Шерякова Романа Васильевича, Голубева Михаила Николаевича, Башкирова Михаила Егоровича, Лесникова Ивана Трофимовича, Краснова Николая Тимофеевича. В Красносельском районе найдены останки 18 бойцов, а в Курортном – 5, их имена до сих пор не установлены. В Пушкинском район: останки 10 чел., именные: Бухтеев Василий Петрович.

На территории Санкт-Петербурга в 2018 году состоялись церемонии захоронения в разных районах. Так, 20 апреля на Чесменском воинском кладбище захоронено 19 бойцов.

28 мая в пос. Шушары, на ул. Переведенская прошло захоронение летчика В.П. Бухтеева.

21 июня 107 человек захоронены на воинском мемориальном кладбище «Балканы» (Колпинский район).

22 июня на воинском мемориале «Кондакопшино» захоронены 24 бойца, поднятые в 2017 и 2018 годах.

20 июля  32 бойца захоронены на воинском мемориале в Старо-Паново (Красносельский район).

1 ноября на Северном кладбище (Выборгский район) также захоронили останки 3 летчиков.

В 2018 году закрывается юбилейная, 20-я по счету, «Вахта Памяти» в Санкт-Петербурге. В 1990 году первая «Вахта Памяти» прошла на территории Ленинградской области. Ее участником стал Георгий Владимирович Стрелец, командир поискового объединения «Возрождение» (на тот момент единственного поискового отряда в Ленобласти и Петербурге). В Санкт-Петербурге первая «Вахта Памяти» прошла по его инициативе в 1997 году.

Организаторами мероприятия выступают Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, и Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга.

Источник: Комитета по молодежной политике
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