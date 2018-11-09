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» » На КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы

На КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы

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69
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы на внутреннее кольцо

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение суток будет полностью перекрыт съезд № 4.

«В период с 8.00 10 по 8.00 11 ноября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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