На КАД на сутки перекроют съезд с Парашютной улицы

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности дорожного покрытия на транспортной развязке КАД на пересечении с Парашютной улицей (км 12 внутреннего кольца, км 129 внешнего кольца) в течение суток будет полностью перекрыт съезд № 4.

«В период с 8.00 10 по 8.00 11 ноября 2018 года будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга с Парашютной улицы на внутреннее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры и дорожные конуса). Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.