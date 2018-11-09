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Что с вывозом мусора?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Когда начнут вывозить мусор по новой схеме?

«Питерец.ру» напоминает, что согласно новому законодательству в Москве, Петербурге и Севастополе с 1 января 2018 году вывоз мусора должен осуществлять региональный оператор. Однако депутаты предлагают ввести отсрочку, поскольку данные города не готовы к изменениям. Речь идет об отсрочке сроком на 3 года.

Так что власти могут повременить с мусорной реформой. Велика вероятность того, что новый законопроект, внесенный в Госдуму 7 ноября, примут до конца 2018 года. Эти изменения позволят начать работу с региональным оператором по вывозу мусора позже.

По мнению экспертов, Петербург готов перейти на новую схему раньше 3 летнего срока. Роль регионального оператора в Северной столице будет выполнять компания МПБО-2.

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