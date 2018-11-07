За правонарушения можно будет платить только половину штрафа

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Вера Сергеева внесли на рассмотрение городского парламента проект закона, который разрешает регионам самостоятельно определять, за какие составы административных правонарушений можно уплачивать лишь половину суммы штрафа. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный КоАП.

Согласно инициативе, речь идет о тех штрафах, которые были установлены региональным законодательством. Для получения 50-процентной скидки нарушителям необходимо уплатить штраф досрочно – не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Как поясняют авторы документа, так называемая система скидок «штрафы пополам» сегодня успешно работает во многих европейских странах. Ранее на федеральном уровне подобную льготу уже предоставили автомобилистам, нарушающим правила дорожного движения. Эта практика себя оправдала: доля граждан, оплативших штрафы, выросла с 70% в 2016 году до 78% в 2017 году. При этом депутаты отмечают, что в прошлом году 75% штрафов было оплачено именно по льготным условиям.

Денис Четырбок и Вера Сергеева уверены: предложенная мера увеличит собираемость штрафов в регионах и снизит нагрузку на судебных приставов, которые вынуждены взыскивать деньги с должников.

Добавим, что действующая редакция петербургского КоАП предусматривает штрафы за нарушение правил пользования платными парковками, курение в общественных местах, нарушение правил выгула собак и ряд других составов административных правонарушений.