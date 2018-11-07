ента новостей

16:10
За правонарушения можно будет платить только половину штрафа
16:07
«Ленфильм» объявляет конкурс сценариев дебютных кинопроектов
12:58
Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"
11:42
Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения»
10:57
В Московском районе погиб грудной ребенок
10:36
В Выборгском районе тушили иномарку
08:50
Что дают эти встречи?
08:20
Снова протесты
22:00
На фоне задержания Рыболовлева «Монако» продолжает валиться
21:36
«Йокерит» отыгрался на «Северстали» после 0:5 от ЦСКА
15:40
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
15:31
Фотовыставка экспедиции “Эковолна”
15:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
15:15
Международная просветительская акция «Географический диктант»
14:53
Балет «Лебединое озеро»
14:34
В Петербурге гулял зеленый человек с минипигом
14:30
В Ленобласти ревнивый петербуржец выстрелил в мигранта
14:19
В Петербурге задержали мошенника с недвижимостью
09:30
В Колпинском районе попытались взломать банкомат
07:04
В Apple подняли цены
07:01
Петербургский центр в Китае
23:02
СКА оказался слабее ЦСКА, несмотря на возвращение в строй Дацюка
08:04
Оседлал бронзового коня
07:16
Кронштадтская ондатра
22:58
Алексей Титков: взгляд сквозь призму ролей
21:06
Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»
23:02
Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»
22:57
СКА едва не проиграл «Амуру»
19:09
Лжегринписовцы собирали подписи горожан за строительство мусоросжигательного завода
15:07
В Петербурге может появиться социальная карта студента
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » За правонарушения можно будет платить только половину штрафа

За правонарушения можно будет платить только половину штрафа

0
2
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
assembly.spb.ru
За правонарушения можно будет платить только половину штрафа

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок и Вера Сергеева внесли на рассмотрение городского парламента проект закона, который разрешает регионам самостоятельно определять, за какие составы административных правонарушений можно уплачивать лишь половину суммы штрафа. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный КоАП.

Согласно инициативе, речь идет о тех штрафах, которые были установлены региональным законодательством. Для получения 50-процентной скидки нарушителям необходимо уплатить штраф досрочно – не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления.

Как поясняют авторы документа, так называемая система скидок «штрафы пополам» сегодня успешно работает во многих европейских странах. Ранее на федеральном уровне подобную льготу уже предоставили автомобилистам, нарушающим правила дорожного движения. Эта практика себя оправдала: доля граждан, оплативших штрафы, выросла с 70% в 2016 году до 78% в 2017 году. При этом депутаты отмечают, что в прошлом году 75% штрафов было оплачено именно по льготным условиям.

Денис Четырбок и Вера Сергеева уверены: предложенная мера увеличит собираемость штрафов в регионах и снизит нагрузку на судебных приставов, которые вынуждены взыскивать деньги с должников.

Добавим, что действующая редакция петербургского КоАП предусматривает штрафы за нарушение правил пользования платными парковками, курение в общественных местах, нарушение правил выгула собак и ряд других составов административных правонарушений.

Источник: Комитет по законодательству
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-09-2018, 14:26
Депутаты поддержали введение штрафов для попрошаек в метро
21-09-2018, 11:33
Штраф за незаконную торговлю в метро может достичь 20 тысяч рублей
24-08-2018, 19:44
Депутаты предложили ужесточить наказание для руферов
27-07-2018, 15:09
Организаторов нелегальных экскурсий по крышам накажут рублём
15-06-2018, 11:43
Денис Четырбок предложил увеличить штраф за антисанитарию в несколько раз
1-06-2018, 10:59
За неисполнение и нарушение решений межмуниципальных антитеррористических комиссий будут привлекать к ответственности

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
207
24-10-2018, 11:13
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали 19 человек
0
335
9-10-2018, 14:08
Маршрутка и женщина на иномарке столкнулись на севере Петербурга
0
344
8-10-2018, 16:08
В Ленобласти произошло сразу два ДТП с тяжелыми последствиями
0
304
5-10-2018, 16:21
В Приморском районе иномарка врезалась в дерево
Наверх