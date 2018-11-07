Форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения»

Вчера в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция в преддверии Форума работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения».
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина рассказала: «Форум работающей молодежи – уникальный проект, который уже имеет свою историю. В этом году Форум проводится в третий раз. Началось все два года назад, когда четверо ребят, вернувшись с федерального форума работающей молодежи, пришли в Комитет с просьбой организовать подобную площадку для петербуржцев. Сегодня Форум является крупнейшей городской площадкой, где молодежь может не только пообщаться с представителями заводов и предприятий Петербурга, но и увидеть их работу изнутри, сходив на экскурсии. Так, свои двери откроют Кировский завод, Петербургский метрополитен, ГУП «ТЭК», Водоканал Санкт-Петербурга и другие».
Также глава «молодежного» ведомства отметила, что на Форуме будет активно работать Биржа контактов, в которой примут участие ведущие промышленные предприятия Санкт-Петербурга: «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «ТЭК СПб», Ленэнерго, ПетербургГаз, Императорский фарфоровый завод, ГК Севкабель, Кировский завод, Газпром проектирование, Петербургский метрополитен, Почта России. Учащаяся молодежь напрямую познакомится с потенциальными работодателями и актуальными вакансиями на предприятиях города.
Анастасия Жукова, доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета подчеркнула, что главная цель Форума работающей молодежи - профессиональное взаимодействие поколений.
Напомним, сегодня в Северной столице 190 000 молодых ребят трудятся на городских заводах, более 350 000 молодежи в возрасте от 14 до 30 лет вовлечены в промышленную сферу. Повышение престижа рабочих профессий рассматривается как ведущее направление профессиональной ориентации молодежи в нашей стране.
Председатель Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга Сергей Масликов отметил уникальность Конкурса на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях Санкт-Петербурга.
Алексей Черныш, председатель Совета молодых ученых и специалистов Научно-производственного предприятия «Радар ммс» рассказал о том, что ему дала победа в конкурсе в прошлом году.
Георгий Мицкевич, заместитель председателя Совета работающей молодежи Санкт-Петербурга, член Совета молодежи Водоканала Санкт-Петербурга поделился опытом работы с молодыми специалистами на государственном унитарном предприятии. «Важно, что молодежь может пообщаться с рабочими с предприятий – значит, они увидят не «красивую обертку», а узнают, будет ли им действительно интересно работать на конкретном предприятии. Как правило, люди, которые идут на рабочие специальности, выбирают профессию не из рекламного буклета, а от общения с людьми, работающими там. Как показал этот год, конкурс помог в геометрической прогрессии развить молодежные движения на предприятиях, где их не было, ребята на площадке форума активно делятся друг с другом опытом».
Георгий также сообщил, как недавно ездил на форум в Белоруссию, где коллеги с предприятий Минска рассказали, что у них на предприятиях молодежные движения только начинают развиваться. И как успешный ориентир развития берут петербургский опыт.
Санкт-Петербургский форум работающей молодежи «Создаем будущее: объединяя поколения» пройдет 8 ноября в музейном комплексе «Вселенная воды» (ул. Шпалерная, д.56).
С 19 октября по 30 ноября в городе реализуется масштабный проект «Рабочая молодежь Санкт-Петербурга» для молодых специалистов, работающих на заводах в Санкт-Петербурге, и школьников, которые планируют связать свою жизнь с рабочей профессией. 19 октября также стартовал Конкурс на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях Санкт-Петербурга, итоги которого подведут 8 ноября.