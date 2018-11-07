Снова протесты

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге на Малой Садовой прошла акция против пенсионной реформы. Ее участниками стали три человека из «Бессрочного протеста». Причем это был одиночный пикет, где двое других людей выступали просто в качестве поддержки. В итоге всех трех задержали и доставили в 78 отделение полиции.

В отделении активистов отпустили, причем без составления протокола. Плакат, который держал участник одиночного пикета, был изъят полицейскими. В нем содержался прозрачный намек на нецелевое использование денежных средств Пенсионного Фонда.

Напоминаем, что Правительство РФ приняло решение о повышение пенсионного возраста. Этот закон вызвал неоднозначную реакцию населения страны.