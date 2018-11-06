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» » В Петербурге гулял зеленый человек с минипигом

В Петербурге гулял зеленый человек с минипигом

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49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
В Петербурге по Невскому проспекту гулял зеленый человек с минипигом

Необычного прохожего петербуржцы заметили в понедельник, 5 ноября.

В понедельник на Невском проспекте прохожие заметили необычного человека. Он сидел на асфальте у здания в полностью зеленом костюме, а рядом с ним лежал минипиг. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

В понедельник, 5 ноября, необычного прохожего видели не только не только на улице, но и в самом метро "Невский проспект", минипига он уже держал на руках. Что этот персонаж хотел донести или показать до петербуржцам, не понятно, но то, что он многих смог развеселить, это уж точно.

Источник: ПитерТВ
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