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» » Оседлал бронзового коня

Оседлал бронзового коня

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vesti.ru
Мужчина забрался на памятник и оскорблял прохожих

«Питерец.ру» сообщает об инциденте, который произошел в Северной столице. Мужчина забрался на одну из скульптур, находящихся на переправу через реку Фонтанка. Этот оседлавший бронзового коня смельчак ругался на проходящих мимо людей, используя и ненормативную лексику.

Подобное поведение граждан не является чем-то новым для Петербурга. Похожие случаи происходили и раньше. Так летом несколько молодых людей залезли на Медного всадника, чтобы приготовить там шашлык. Это привело к тому, что местные парламентарии стали обсуждать вопрос об ужесточении наказания за осквернение памятников.

Действующие штрафы за мелкое хулиганство не останавливают нарушителей. Потому в этой сфере необходимо что-то менять.

 

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