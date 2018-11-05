Оседлал бронзового коня

«Питерец.ру» сообщает об инциденте, который произошел в Северной столице. Мужчина забрался на одну из скульптур, находящихся на переправу через реку Фонтанка. Этот оседлавший бронзового коня смельчак ругался на проходящих мимо людей, используя и ненормативную лексику.

Подобное поведение граждан не является чем-то новым для Петербурга. Похожие случаи происходили и раньше. Так летом несколько молодых людей залезли на Медного всадника, чтобы приготовить там шашлык. Это привело к тому, что местные парламентарии стали обсуждать вопрос об ужесточении наказания за осквернение памятников.

Действующие штрафы за мелкое хулиганство не останавливают нарушителей. Потому в этой сфере необходимо что-то менять.