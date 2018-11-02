Лжегринписовцы собирали подписи горожан за строительство мусоросжигательного завода

Несколько дней мнимые представители международной организации «Гринпис» собирали подписи прохожих в поддержку строительства мусоросжигательного завода. Неизвестные обосновались в Приморском районе: их заметили в торговых центрах «Крокус», «5 озер» и «Монпансье», а также на территории Левашово, где планировалось строить мусоросжигательный завод.

При этом Гринпис никогда не выступал в поддержку строительства МСЗ и не планирует менять свою позицию. «Гринпис выступал и остается на той позиции, что мусоросжигательные заводы – это очень опасно и для экологической ситуации, и для человека. Согласно исследованиям, при сжигании мусора, особенно смешанного, выделяется много опасных токсичных веществ, которые могут привести к раку, к проблемам во время беременности. В частности, с развитием плода», – рассказали в российском отделении организации. При этом они подчеркнули, что раздельный сбор и переработка мусора гораздо безопаснее для человека и окружающей среды, а также выгоднее с экономической точки зрения.

Активисты организации пытаются разобраться в произошедшем. Также они просят очевидцев снимать на камеру лжегринписовцев. По предположению экологов, это могли быть представители компаний - будущих строителей МСЗ.

Не раз высказывали свое мнение и местные жители. Они устраивали пикеты и расставляли по городу таблички и транспаранты с лозунгами: «Не губите здоровье и жизни людей» и «Сегодня МСЗ – завтра онкоцентр». Их смысл – оповестить жителей Петербурга об опасности соседства с МСЗ.

Что делать с поступающими отходами, в городе пока так и не решили. Альтернативных полигонов нет, а везти мусор в отдаленные районы Ленобласти экономически невыгодно. Однако депутат Госдумы Сергей Боярский заявил , что город готов к реформе в сфере переработки отходов. «Кроме того, в городе вводится один из самых низких в России тарифов на обращение с отходами», – добавил он.

Несмотря на все возникающие проблемы , Боярский отметил, что область мусоропереработки в Санкт-Петербурге одна из самых благополучных. Его поддержал заместитель председателя Комитета по благоустройству Кирилл Пащенко, уверяя, что мусорного коллапса в городе не возникнет. Смольный собирается продлить действующие соглашения на транспортировку твердых коммунальных отходов до момента заключения договоров с региональным оператором.

Напомним, что сейчас продолжается рекультивация полигона ТБО «Новоселки». Жалобы на неприятный запах с полигона стали поступать еще в 2011 году. Несмотря на многочисленные обращения граждан, Смольный постоянно откладывал решение проблемы. Рекультивацию начали только в 2017 году, когда жалобы дошли до президента РФ Владимира Путина.

С начала рекультивации в Смольном обещают построить станцию дегазации, которая сократит объем выбросов свалочного газа на 65%. Однако власти уже не раз откладывали ее строительство. Местные жители также продолжают жаловаться на низкие темпы рекультивации «Новоселок».