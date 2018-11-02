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На развязке КАД с проспектом Культуры до декабря перекроют две полосы движения

0
18
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с проспектом Культуры до декабря перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по замене деформационного шва на транспортной развязке КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 27+724 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 10 по 20 ноября 2018 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, а с 21 ноября по 1 декабря 2018 года перекрыты вторая и третья полосы движения. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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