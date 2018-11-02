«Подорожник» для области

«Питерец.ру» сообщает, что транспортную карту «Подорожник» теперь можно будет использовать во время поездок в автобусах Ленобласти. Для этого транспорт региона снабдят необходимым оборудованием. Сейчас ведутся работы по подготовке транспортного парка области, соответствующего необходимым критериям. Как только автобусы будут готовы, пассажиры смогут оплачивать проезд картой.

Практика использования этих карт показала, что процесс оплаты проезда в транспорте стал намного проще. Причем это характерно и для пассажиров, и для водителей. Однако наличие электронной системы оплаты проезда не отменяет наличных платежей. По своему желанию пассажиры могут пользоваться любым способом. Такая вариативность является серьезным плюсом.