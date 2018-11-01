Площадка отдыха на 87 километре КАД будет недоступна для водителей в течение трёх дней

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с приведем элементов обустройства и дорожного покрытия в соответствие нормативным требованиям в течение трёх дней будет недоступна для водителей транспортных средств площадка отдыха, расположенная во Всеволожском районе Ленинградской области, на участке КАД между транспортными развязками с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и Октябрьской набережной (км 87+475 внешнего кольца).

«Работы по замене асфальтобетонного дорожного покрытия, барьерного ограждения и бордюрного камня будут производиться в период с 5 по 7 ноября 2018 года. Доступ на площадку отдыха для транспортных средств будет закрыт» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Проезд к автозаправочной станции «Shell» будет временно ограничен» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК "Зелёный город".

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.