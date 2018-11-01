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Дрозденко против квартир-студий

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83
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
baltinfo.ru
Губернатор Ленобласти предложил не строить студии 

«Питерец.ру» сообщает, что глава Ленинградской области Александр Дрозденко призывает отказаться от квартир-студий. Губернатор региона предлагает уже со следующего года не строить дома с такими квартирами.

В словах Дрозденко есть определенная логика. В некоторых районах Ленобласти проживают петербуржцы. Это Кудрово, Мурино и другие объекты. В таких маленьких квартирах часто проживает несколько человек, а при строительстве социальных объектов не используется подход пропорциональный численности населения. По мнению губернатора, данную тенденцию необходимо изменить.

Посмотрим, как отреагируют представители рынка недвижимости на это предложение Дрозденко. Нужно ли менять сложившуюся ситуацию?

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