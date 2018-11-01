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Рабочая молодежь вскрыла Комсомольскую Капсулу времени

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89
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
На территории машиностроительного завода и конструкторского бюро «Арсенал» состоялось торжественное вскрытие «капсулы времени»

На территории машиностроительного завода и конструкторского бюро «Арсенал» состоялось торжественное вскрытие «капсулы времени», заложенной работниками Арсенала 50 лет назад.

На Комсомольской площади «Арсенала» собрались более 100 человек: сотрудники завода и конструкторского бюро «Арсенал», ветераны предприятия и даже те, кто непосредственно закладывал ту самую капсулу: Анатолий Павлович Фильченков и Евгений Петрович Пашкевич.

Вскрыть капсулу было поручено председателю совета работающей молодежи машиностроительного завода «Арсенал» Кириллу Туранову и председателю совета по делам молодежи конструкторского бюро «Арсенал» Даниилу Цырулю.

Рассказывает Кириллу Туранов: «Я много раз слышал о таких церемониях, и мне всегда хотелось принять в них участие. Чтение этого послания - это как путешествие во времени. Это способ задуматься - а все ли мы так сделали? Оправдали ли мы надежды прошлого поколения? Прочитав послание, я понял, что хоть и нет уже того государства, нет и ВЛКСМ, но люди сохранили свое трудолюбие и преданность своему делу».

В послании из 1968 года говорится: «Мы завещаем Вам непреклонную верность знамени Октября. Мы завещаем Вам верность интернациональному долгу. Мы твердо верим, что Вы - комсомольцы коммунистического завтра, отдадите весь негасимый пыл молодости, все силы – превращению старейшего предприятия страны, нашего «Арсенала», в самый образцовый завод города – колыбель пролетарской революции».

Для многих поколений Арсенальцев комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело. Именно, комсомол давал путевку в жизнь лучшим представителям молодежи тех лет. Молодежь «Арсенала» продолжит традицию обращения к потомкам. Ответная закладка капсулы времени будет приурочена ко Всемирному дню молодежи и пройдет 12 августа 2019 года.

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