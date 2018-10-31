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В Петербурге почтили память жертв теракта над Синаем

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
На Серафимовском кладбище состоялось возложение цветов к памятнику экипажу и пассажирам рейса 7К 9268, которые погибли в результате теракта в небе над

Сегодня на Серафимовском кладбище состоялось возложение цветов к памятнику экипажу и пассажирам рейса 7К 9268, которые погибли в результате теракта 31 октября 2015 года в небе над Синаем. В церемонии приняли участие глава города Александр Беглов, родственники погибших. Была отслужена панихида по жертвам теракта.

***

Ровно три года назад из-за теракта в небе над Синаем потерпел крушение самолет компании «Когалымавиа», следовавший рейсом 7К 9268 Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург. Погибли 224 человека: 136 петербуржцев, 44 жителей Ленинградской области, 39 жителей других регионов России, 5 граждан Украины и Беларуси.

На протяжении трех лет городские власти оказывают поддержку родственникам погибших.

Памятник «Сложенные крылья» был открыт год назад на месте захоронения жертв трагедии - тех, кто не был опознан. Средства на изготовление и установку памятника были выделены из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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