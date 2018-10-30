В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по ремонту Токсовского тоннеля (внутреннее кольцо КАД км 31+433) расположенного на транспортной развязке на пересечении КАД с автодорогой «Санкт-Петербург-Матокса» изменится схема движения автомобильного транспорта.
Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. На период работ одна половина тоннеля по направлению в г. Санкт-Петербург закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении). Ограничен скоростной режим до 40 км/ч.
Общая длина тоннеля по оси 560 м.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.