В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по ремонту Токсовского тоннеля (внутреннее кольцо КАД км 31+433) расположенного на транспортной развязке на пересечении КАД с автодорогой «Санкт-Петербург-Матокса» изменится схема движения автомобильного транспорта.

«В период с 30 октября по 3 ноября 2018 года будет вводиться ограничение пропускной способности на выезде из Токсовского тоннеля (по направлению из Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга) в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. Работы по замене асфальтобетонного покрытия будут производиться в ночное время, в период с 23.00 до 10.00, в три этапа с попеременным перекрытием полос движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Напомним, в настоящее время подрядная организация ООО «Карст» в рамках заключенного государственного контракта выполняет работы по ремонту Токсовского тоннеля, которые должны завершиться 1 декабря 2018 года. На период работ одна половина тоннеля по направлению в г. Санкт-Петербург закрыта. Движение транспорта организовано по второй половине тоннеля по двум полосам (по одной полосе в каждом направлении). Ограничен скоростной режим до 40 км/ч.

«В рамках производства работ по ремонту будет произведен ремонт деформационных швов и разрушенных участков железобетонных конструкций. Окраска металлических и железобетонных конструкций сооружения. Восстановление облицовки. Устройство гидроизоляции и замена асфальтобетонного покрытия. Ремонт системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации, автоматизированной системы контроля и управления оборудованием, системы вентиляции, системы канализации и водоснабжения. Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения (включая электрообогрев ступеней лестничных сходов)» - добавил Пузыревский.

Общая длина тоннеля по оси 560 м.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.