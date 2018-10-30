Вспоминаем жертв политических репрессий

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице на Троицкой площади и Левашовском мемориальном кладбище пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

К сожалению, были люди, которые пострадали от действий советских властей. Они были незаслуженно осуждены, а кто-то и вовсе погиб. Сегодня в Петербурге проживает более 9700 человек, которые прошли репрессии, но были в последующем реабилитированы. Этим людям выплачивают компенсацию из государственного бюджета. Компенсацию получают и дети погибших.

Репрессированные ежемесячно получают 4 тыс. рублей, а их дети – более 2 тыс. рублей. Безусловно, это небольшие суммы, но хорошо, что людям предоставляется хоть какая-то компенсация.