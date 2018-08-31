По величине «школьного чека» питерские школьницы значительно опередили московских

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе официальных данных Росстата провела ежегодное исследование стоимости подготовки ребенка в школу в Москве. В состав «школьной корзины» вошли повседневная одежда и обувь, спортивный костюм, рюкзак, канцелярские товары, учебное пособие и букет цветов к 1 сентября.

Исследование показало: сбор ребенка в школу обойдется среднестатистической московской семье в 12175 руб. (на 12485 руб. тянет «школьная корзина» девочки и 11865 руб. мальчика).

Вопреки распространенному мнению о Москве как самом дорогом регионе страны, столичный мегаполис в 2018 году занимает в рейтинге самых дорогих регионов только 20 место. Правда, стоит отметить, что в 2017 г. это место было еще более скоромное – 28-е.

Темпы роста цен на товары для школьника в столице выше, чем в среднем по стране, и составляют 5,69%.

За год в столице из «набора школьника» подешевел только спортивный костюм (на 0,48%), все же остальные 14 товаров выросли в цене, причем только один из них – набор фломастеров – ниже уровня накопленной за период с августа 2017 по июль 2018 гг. инфляции (2,23%). Наиболее значительный рост цен в Москве наблюдался у обуви (школьные ботинки) – плюс 10,59% к уровню 2017 г., учебных пособий (+9,55%), школьной тетради (+8,36%) и цветов (+7,6%).

В ходе исследования были сопоставлены расходы на сборы ребенка в школу в двух крупнейших городах страны – Москве и Санкт-Петербурге.

Северная столица в этом году вошла в десятку самых дорогих регионов по величине «школьного чека» (9 место), хотя в 2017 году занимала 13-е место. Темпы роста цен в Санкт-Петербурге чуть ниже, чем в Москве (5,11%), но все равно существенно выше накопленной за период инфляции. Родителям питерских школьников для подготовки ребенка нужно зарезервировать в семейном бюджете 13290 руб.

Таким образом, питерский «школьный набор» оказался в 2018 году дороже московского на 9,1% или на 1115 руб. (в прошлом году на 1126 руб.)

Чтобы объяснить этот феномен, было проведено попозиционное сравнение средней стоимости всех 15 товаров нашего «школьного набора». Поразительно, но на 11 из 15 товаров, включенных в наш «набор школьника», цены выше именно в Москве. Однако разница в ценах на 4 ключевые позиции (платье, блузку для девочек, дидактическое пособие и ботинки) такова, что общий чек в северной столице становится «тяжелее» московского на 1115 руб. Наибольший «вклад» в эту разницу приходится на долю обуви (2779 руб. в Санкт-Петербурге против 2213 руб. в Москве, + 566 руб.) и платья (2320 руб. против 1761 руб., + 559 руб.).

Именно неожиданно высокая стоимость в Санкт-Петербурге одежды для девочек (платья и блузки) объясняет большую разницу в величине «школьного чека» для девочек и мальчиков в северной столице. В Москве разница в стоимости экипировки девочек и мальчиков составляет 620 руб, а в Санкт-Петербурге 1436 руб.