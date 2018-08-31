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» » На КАД ограничат пропускную способность двух съездов

На КАД ограничат пропускную способность двух съездов

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
nwroads.ru
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом до конца сентября ограничат пропускную способность двух съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее - КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части с заменой гидроизоляции на двух путепроводах на транспортной развязке КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 70 внутреннего кольца, км 71 внешнего кольца) будет ограничена пропускная способность двух съездов.

«В период с 3 по 24 сентября 2018 года будет организовано перекрытие по одной полосе на съездах КАД с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и с Предпортовой улицы на Дачный проспект. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч . Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО "ЕвроТрансСтрой".
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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