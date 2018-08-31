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» » Полтавченко в Forbes

Полтавченко в Forbes

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Автор: Евгений Панычев
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Фото:
moscow-post.com
Петербургский градоначальник попал в список наиболее влиятельных россиян

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы оказался в рейтинге самых влиятельных представителей России по версии Forbes. Он расположился на 38 месте.

Такой исход можно считать закономерным. Полтавченко находится на посту губернатора Петербурга уже 7 лет. За это время он хорошо зарекомендовал себя в деле. Это авторитетный градоначальник, при котором Петербург продолжает активное развитие.

Лидером рейтинга Forbes ожидаемо стал президент Путин. Этот факт не вызывал сомнений, ведь президент РФ ранее занял 2 место в списке самых влиятельных людей мира.

Интересно, что премьер Дмитрий Медведев оказался лишь 5-м. Он пропустил вперед Германа Грефа, Алексея Миллера и Игоря Сечина.
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