Полтавченко в Forbes

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы оказался в рейтинге самых влиятельных представителей России по версии Forbes. Он расположился на 38 месте.

Такой исход можно считать закономерным. Полтавченко находится на посту губернатора Петербурга уже 7 лет. За это время он хорошо зарекомендовал себя в деле. Это авторитетный градоначальник, при котором Петербург продолжает активное развитие.

Лидером рейтинга Forbes ожидаемо стал президент Путин. Этот факт не вызывал сомнений, ведь президент РФ ранее занял 2 место в списке самых влиятельных людей мира.

Интересно, что премьер Дмитрий Медведев оказался лишь 5-м. Он пропустил вперед Германа Грефа, Алексея Миллера и Игоря Сечина.