Участники команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге присоединились к акции «Безопасность детства»

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге присоединились к всероссийской акции «Безопасность детства». В ходе акции общественники проверили места отдыха детей: парки, скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, дворовые и школьные территории. Во время мониторинга, который проходил во всех районах города, было проверено несколько сотен объектов на наличие конструкций, угрожающих жизни и здоровью детей, открытые люки, слабо закрепленные или сломанные спортивные тренажеры.

Особое внимание общественников привлекла детская площадка в Малой Охте, расположенная во дворе дома 29 по Заневскому проспекту. Участники команды «Молодежки ОНФ» отметили, что рядом с площадкой производятся работы с газопроводом, земля разрыта, кучи грунта свалены рядом, а сама детская площадка не ограждена. Несмотря на строительные работы, там продолжают гулять родители с детьми.

На некоторых других объектах активисты ОНФ обнаружили облупившуюся краску, сломанные или прогнившие деревянные элементы конструкций, граффити, нанесенные на конструкции, ямы на территории детских объектов.

По факту всех выявленных нарушений будет направлено обращение в профильный комитет.

Для предупреждения родителей о необходимости внимательно следить за своими детьми на площадках, требующих ремонта, участники команды «Молодежки ОНФ» установили предупреждающие таблички «Внимание! Будьте осторожны!».

«Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин объявил 2018-2027 гг. в России Десятилетием детства. Участники команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге своей работой стараются обеспечить каждому ребенку в нашем городе возможность развиваться и наслаждаться самыми беззаботными годами своей жизни. Многие дети со своими родителями часто посещают детские площадки и иные детские объекты. Очень важно, чтобы во время игр дети получали положительные эмоции, а не травмы. Именно для этого мы проверили большое количество детских объектов, поговорили с родителями и просто неравнодушными горожанами», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге Дарья Горшенина.