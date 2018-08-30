Подростки награждены за успехи в труде

30 августа в Культурном центре «Порт Севкабель» впервые прошло торжественное закрытие летней трудовой кампании для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В приветственном слове Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил ребят с завершением активного трудового сезона и отметил, что молодые люди не только получили возможность овладеть новой профессией, приобрести новых друзей и найти свой путь, но и внесли свой вклад, в то, чтобы город стал красивее и привлекательнее. Он пожелал крепкого здоровья, счастья, удачи и новых успехов на большом жизненном и трудовом пути.

В торжественном мероприятии также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко и председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию

с общественными организациями Рената Абдулина.

В рамках торжественного мероприятия десять особенно отличившихся в труде молодых работников сезона 2018 впервые получили не только благодарственные письма Губернатора

Санкт-Петербурга, но и почётные знаки «Кадры будущего». Претендовать на почетный знак смогли молодые люди, которые проработали не менее 2 месяцев подряд или 4 месяцев в целом за сезон,

и показали наилучшие результаты в рамках программы временной занятости.

Как поделились награжденные подростки, особенно приятно получить почётные знаки из рук Губернатора города. «Это важное событие, награждение говорит о том, что я добросовестно отработал летом, и мои заслуги были замечены, а значит я не зря старался», - рассказал один из участников летней трудовой кампании. В целом, по словам юных сотрудников, временная занятость дает понимание, как устроен трудовой график и какие усилия нужно прилагать для зарабатывания денег.

Отметим, награждение почетным знаком «Кадры будущего» планируется проводить ежегодно с целью стимулирования подростков к проявлению трудовой активности, ответственному отношению к выполняемой работе, получению первых трудовых навыков. Лучших молодых работников будут выбирать сами работодатели.

В этом году в рамках программы временной занятости подростков от 14 до 18 лет было трудоустроено 10 872 молодых людей. При этом, чаще всего в свободное от учебы время работают подростки 15 и 16 лет (в общей сложности их 6911).

Подростки трудятся в течение всего года, но больше все рабочих мест создается именно

в летние месяцы. Этим летом в рамках программы временной занятости работал 9 001 подросток, не менее 300 человек в каждом районе Санкт-Петербурга, а лидером по трудоустройству молодежи в возрасте от 14 до 18 лет стал Калининский район: там приняли на работу 1168 человек. В пятерку лидеров по трудоустройству подростков вошли также Невский, Красногвардейский, Приморский и Выборгский районы.

Практически все муниципальные образования города внесли свой вклад в трудоустройство подростков: они привлекли в программы 30 работодателей и частично профинансировали создание временных рабочих мест. Больше всего юных работников было трудоустроено муниципальными образованиями Колпинского, Красносельского, Петродворцового районов.

С начала года Центр занятости населения совместно с предприятиями, общественными организациями и муниципальными образованиями города организовал свыше 10 000 рабочих мест, связанных с благоустройством территорий; деятельностью в области художественного творчества; доставкой деловых бумаг, пакетов, журналов; вспомогательными работами по занесению в компьютерные базы данных различной информации, выполнению набора текстов различного характера и выполнению прочих вспомогательных работ; помощью в подготовке сопроводительной документации; работой с оргтехникой; помощью в офисном делопроизводстве.